Шість кроків до успіху — як бізнесу вижити на новому ринку праці

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Юлия Потапова Фундатор PPower, HR-агентства по найму C-Level персонала

Украинский рынок труда переживает беспрецедентную трансформацию. Война вынудила компании переосмыслить свои подходы к управлению, а технологический прорыв открыл новейшие способности для организации работы. Но готов ли украинский бизнес адаптироваться к этим изменениям? К сожалению, большинство компаний все еще пытаются руководить персоналом по устаревшим методам, рискуя потерять самый ценный ресурс — своих работников.

Недавно я консультировала кандидата, которая искала работу на C-level позицию. Она столкнулась с тем, что владельцы бизнеса выбирают ключевых сотрудников слишком директивно, без партнерского подхода. Разочарованная поисками работодателя, разделяющего ее ценности, она трижды устроилась в компании с авторитарным стилем управления. Каждый раз она надеялась что-то изменить на рынке труда, но тщетно — бюрократическая система или "выплевывала" ее, или она сама убегала от токсического руководства. В конце концов, она решила начать собственное дело и больше не возвращаться к наемному труду. Эта история ярко иллюстрирует сегодняшнюю реальность украинского бизнеса.

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Рынок труда поменялся. Гибридный и отдаленный формат работы стал новой нормой, хотя многие компании все еще сопротивляются этим изменениям. Из-за войны люди переоценили свои приоритеты — теперь они ищут стабильность, честность и уважение от работодателя. Вместо старой модели "я плачу — ты выполняешь", работники стремятся к равноправному партнерству, где выигрывают обе стороны.

В Украине наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров, вызванный массовой миграцией и мобилизацией, особенно в IT, производстве и финансах. Согласно исследованию Европейской Бизнес Ассоциации, 74% компаний испытывают нехватку работников, что на 19% больше по сравнению с осенью 2023 года.

Почему же в таких условиях некоторые компании все еще не готовы к переменам? - Дело в сопротивлении изменениям в корпоративной культуре. Руководители старой школы до сих пор держатся за архаические методы контроля, требуя постоянного присутствия в офисе и отыскивая "исполнителей" вместо партнеров. Это прямо противоречит современным потребностям работников в гибкости и автономии. Иногда бизнес боится инвестировать в обучение персонала из-за риска потери работников, хотя именно компании, развивающие своих сотрудников, получают наибольшую лояльность и эффективность. Работодатели продолжают устанавливать жесткие требования к кандидатам и не предоставляют достаточных возможностей для переквалификации.

Таким образом, вместо адаптации к новым реалиям рынка труда, работодатели часто руководствуются субъективными предпочтениями, что затрудняет преодоление кадрового дефицита.

Что нужно сменить компаниям, чтобы выжить на новом рынке труда?

Переосмыслить корпоративную культуру

Современные работники ищут не просто работу, а сообщество единомышленников. Они стремятся работать там, где ценности компании резонируют с их собственными. Честность, прозрачность и уважение личного времени — это не просто красивые слова, а фундамент успешного сотрудничества.

Внедрить настоящую гибкость

Гибридная и отдаленная работа — это уже не бонус, а необходимость. Особенно в сфере IT, маркетинга и аналитики. Не адаптирующиеся к этому тренду компании рискуют потерять лучших специалистов.

Сделать ставку на развитие

Инвестиции в обучение персонала – это инвестиции в будущее компании. Менторство, тренинги и программы переквалификации создают не просто квалифицированных работников, а преданных партнеров по развитию бизнеса.

Управляться данными, а не интуицией

HR-аналитика и современные HR-системы — это компас в море талантов. Они помогают принимать взвешенные решения по найму, развитию и содержанию персонала, основываясь на реальных данных, а не на субъективных впечатлениях.

Оценивать результат, а не присутствие

Забудьте об "отсиживании" рабочих часов. Современный подход — это четкие цели и измеряемые результаты. Внедрение систем OKR и KPI позволяет объективно оценивать вклад каждого члена команды.

Принять разнообразие

Талант не имеет возраста или географических ограничений. Компании, которые открыты для разных профилей кандидатов — от опытных профессионалов до перспективных новичков из других городов — получают доступ к более широкому пулу талантов и свежих идей.

Мир изменился безвозвратно — и украинцы это чувствуют, как никто другой. Мы больше не ищем просто работу — мы ищем место, где наши ценности, стремления и таланты обретут подлинное признание. Токсическая среда и непрозрачные условия? Нет, спасибо. Современный профессионал выбирает компании, которые предлагают нечто больше, чем зарплата — партнерство, уважение и возможность вносить значительный вклад.

Победители новой эпохи — это компании, которые не боятся перемен. Они первыми получат ценнейший актив: команду преданных профессионалов, готовых строить будущее вместе. Пора действовать — завтра может быть поздно.

Начните трансформацию сегодня. Спросите себя: готовы ли вы стать компанией будущего? Если да — сделайте первый шаг. Модернизируйте процессы, внедряйте технологии, но самое главное — меняйте мышление. Будущее принадлежит тем, кто не боится его творить.