Мобілізація в Україні — як каратимуть військовозобов'язаних за спізнення до ТЦК

Військовозобов'язані явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

В Україні вже сімнадцятий місяць триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки, в яких зазначені адреса ТЦК та час, коли необхідно прибути. Та бувають обставини, за яких людина не може прийти вчасно.

Адвокатка Ірина Леонова на порталі b2bconsult.ua розповіла, яка відповідальність загрожує чоловікам за запізнення до територіального центру комплектування.

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Як зазначила правознавиця, вручення повісток регулюється Законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", а також Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Так, відповідно до п. 3 ст. 22 вищезгаданого закону, громадяни України під час мобілізації зобов'язані прибути за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

За неявку та ухилення передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність:

адміністративна відповідальність (ст. 210-1 КУ про адміністративні правопорушення) настає у разі неявки за повісткою до ТЦК для уточнення даних та передбачає штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень (за повторну неявку нараховується штраф до 5 100 гривень);

(за повторну неявку нараховується штраф до 5 100 гривень); кримінальна відповідальність (ст. 337 ККУ) настає у випадку, якщо чоловік вже пройшов військово-лікарську комісію, але після цього проігнорував мобілізаційне розпорядження, та передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

Що стосується запізнення (неявка у встановлений термін) до ТЦК та СП за повісткою — якщо є встановлений факт відвідування ТЦК (найближчим часом, днем), це не є правопорушенням.

Таким чином, підкреслює адвокатка, якщо військовозобов'язаний відвідає ТЦК із запізненням на кілька днів, відповідальності не буде, оскільки в його діях відсутнє ігнорування виклику та ухилення.

"Відповідальність настає за повне ігнорування вимог законодавства", — підсумувала Леонова.

Військовозобов'язані явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Які поважні причини дозволяють не прибути або запізнитися військовозобов'язаному, резервісту до ТЦК для призову на збори

Варто зауважити, що Кабінет міністрів України 30 вересня 2022 року прийняв постанову №1108, згідно з якою поважними причинами неприбуття або запізнення військовозобов'язаного або резервіста для призову на збори до пункту у встановлений термін визнаються:

хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;

здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Важливо: ці причини необхідно підтверджувати відповідними документами чи довідками.

В іншому випадку військовозобов'язаному, резервісту загрожує кримінальна відповідальність за ухилення від призову.

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