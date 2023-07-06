Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Що загрожує чоловікам за запізнення до ТЦК: адвокатка пояснила arrow

Що загрожує чоловікам за запізнення до ТЦК: адвокатка пояснила

6 липня 2023 17:44
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — як каратимуть військовозобов'язаних за спізнення до ТЦК
Військовозобов'язані явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні вже сімнадцятий місяць триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки, в яких зазначені адреса ТЦК та час, коли необхідно прибути. Та бувають обставини, за яких людина не може прийти вчасно. 

Адвокатка Ірина Леонова на порталі b2bconsult.ua розповіла, яка відповідальність загрожує чоловікам за запізнення до територіального центру комплектування. 

Читайте також:

Запізнення до ТЦК за повісткою, ігнорування документа та неявка — що прописано в українському законодавстві

Як зазначила правознавиця, вручення повісток регулюється Законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", а також Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Так, відповідно до п. 3 ст. 22 вищезгаданого закону, громадяни України під час мобілізації зобов'язані прибути за викликом до ТЦК та СП для уточнення їх облікових даних та визначення їх призначення на особливий період.

За неявку та ухилення передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність:

  • адміністративна відповідальність (ст. 210-1 КУ про адміністративні правопорушення) настає у разі неявки за повісткою до ТЦК для уточнення даних та передбачає штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень (за повторну неявку нараховується штраф до 5 100 гривень);
  • кримінальна відповідальність (ст. 337 ККУ) настає у випадку, якщо чоловік вже пройшов військово-лікарську комісію, але після цього проігнорував мобілізаційне розпорядження, та передбачає позбавлення волі від 3 до 5 років.

Що стосується запізнення (неявка у встановлений термін) до ТЦК та СП за повісткою — якщо є встановлений факт відвідування ТЦК (найближчим часом, днем), це не є правопорушенням.

Таким чином, підкреслює адвокатка, якщо військовозобов'язаний відвідає ТЦК із запізненням на кілька днів, відповідальності не буде, оскільки в його діях відсутнє ігнорування виклику та ухилення.

"Відповідальність настає за повне ігнорування вимог законодавства", — підсумувала Леонова.

 

Мобілізація в Україні — як каратимуть військовозобов'язаних за спізнення до ТЦК
Військовозобов'язані явились за викликом до ТЦК. Фото: ЖОТЦК та СП

Які поважні причини дозволяють не прибути або запізнитися військовозобов'язаному, резервісту до ТЦК для призову на збори

Варто зауважити, що Кабінет міністрів України 30 вересня 2022 року прийняв постанову №1108, згідно з якою поважними причинами неприбуття або запізнення військовозобов'язаного або резервіста для призову на збори до пункту у встановлений термін визнаються:

  • хвороба або необхідність догляду за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка), які проживають разом з військовозобов'язаним або резервістом, у разі неможливості догляду за хворим іншими близькими родичами;
  • здійснення щодо військовозобов'язаного або резервіста кримінального провадження, а також застосування до нього адміністративного стягнення або кримінального покарання, що унеможливлює його прибуття.

Важливо: ці причини необхідно підтверджувати відповідними документами чи довідками.

В іншому випадку військовозобов'язаному, резервісту загрожує кримінальна відповідальність за ухилення від призову. 

Раніше ми писали, які повістки вручатимуть українцям влітку 2023 року.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи треба реагувати на повістку, яка прийшла в СМС, або можна її проігнорувати.

Також ми писали, чи можуть родичі підписувати повістку замість військовозобов'язаного.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз