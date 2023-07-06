Мобилизация в Украине — как будут наказывать военнообязанных за опоздание в ТЦК

Военнообязанные явились по вызову в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

В Украине уже семнадцатый месяц продолжается всеобщая мобилизация. Военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки, в которых указаны адрес ТЦК и время, когда необходимо прибыть. Но бывают обстоятельства, при которых человек не может прийти вовремя.

Адвокат Ирина Леонова на портале b2bconsult.ua рассказала, какая ответственность угрожает мужчинам за опоздание в территориальный центр комплектования.

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Как отметила правовед, вручение повесток регулируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке", а также Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Так, согласно п. 3 ст. 22 вышеупомянутого закона, граждане Украины при мобилизации обязаны прибыть по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.

За неявку и уклонение предусмотрено административную и уголовную ответственность:

административная ответственность (ст. 210-1 КУ об административных правонарушениях) наступает в случае неявки по повестке в ТЦК для уточнения данных и предусматривает штраф в размере от 1700 до 3400 гривен (за повторную неявку начисляется штраф до 5100 гривен);

(за повторную неявку начисляется штраф до 5100 гривен); уголовная ответственность (ст. 337 УК) наступает в случае, если мужчина уже прошел военно-врачебную комиссию, но после этого проигнорировал мобилизационное распоряжение и предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.

Что касается опоздания (неявка в установленный срок) в ТЦК и СП по повестке — если есть факт посещения ТЦК (в ближайшее время, днем), это не является правонарушением.

Таким образом, подчеркивает адвокат, если военнообязанный посетит ТЦК с опозданием на несколько дней, ответственности не будет, поскольку в его действиях отсутствует игнорирование вызова и уклонение.

"Ответственность наступает за полное игнорирование требований законодательства", — подытожила Леонова.

Военнообязанные явились по вызову в ТЦК. Фото: ЖОТЦК и СП

Какие уважительные причины позволяют не прибыть или опоздать военнообязанному, резервисту в ТЦК для призыва на собрание

Стоит отметить, что Кабинет министров Украины 30 сентября 2022 принял постановление №1108, согласно которому уважительными причинами неприбытия или опоздание военнообязанного или резервиста для призыва на сборы к пункту в установленный срок признаются:

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другими близкими родственниками;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие.

Важно: эти причины должны быть подтверждены соответствующими документами или справками.

В противном случае военнообязанному, резервисту грозит уголовная ответственность за уклонение от призыва.

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