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Міністр освіти пояснив, чому закривають легальний спосіб уникнути мобілізації

7 вересня 2023 12:55
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор
Міністр освіти Лісовий пояснив, чому закривають легальний спосіб уникнути мобілізації
Оксен Лісовий вважає, що у воєнний час не можна зловживати правами коштом обов'язків. Фото: УНІАН
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

Очільник МОН Оксен Лісовий прокоментував мобілізацію чоловіків віком після 30 років, які наразі здобувають другу вищу освіту. Міністр назвав масове використання вступу до університетів легальним, але нечесним способом уникнути мобілізації.

Про це Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Освіта в жодному разі не має бути про імітацію та лазівки. Натомість освіта, а тим паче вища освіта, має бути про усвідомлений вибір і процес здобуття. Навчатися ніколи не пізно, утім, вступ до університету не повинен ставати формальністю лише для отримання якихось переваг та бонусів. Право на освіту гарантоване Конституцією України. І всі охочі й надалі зможуть його реалізовувати. Водночас у Конституції зазначено, що захист України, її незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян. Шукати лазівки для нібито реалізації одного права й уникнення обов’язку — не про чесність і не про гідність", — підкреслив міністр.

Наскільки стало більше студентів у 2022 році

У 2022 році добавилося 55 тис. студентів-чоловіків старше за 25 років, з них додаткових 33 тис. на магістерському рівні.

"Такі лазівки породжують явище фіктивного навчання, що загалом негативно впливає на якість освіти", — підкреслив Лісовий.

У кого залишиться право на відстрочку

Законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, пропонує не розповсюджувати відстрочку на чоловіків старше за 30 років, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Відстрочка зберігатиметься для студентів-чоловіків, які ще не досягли 30 років і здобувають послідовну освіту, а також для педагогічних працівників, які працюють у закладах освіти (за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки).

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