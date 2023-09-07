Министр образования Лесной объяснил, почему закрывают легальный способ избежать мобилизации

Оксен Лесной считает, что в военное время нельзя злоупотреблять правами за счет обязанностей. Фото: УНИАН

Глава МОН Оксен Лесной прокомментировал мобилизацию мужчин после 30 лет, которые сейчас получают второе высшее образование. Министр назвал массовое использование поступления в университеты легальным, но нечестным способом избежать мобилизации.

Об этом Лесной написал на своей странице в Facebook.

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"Образование ни в коем случае не должно быть об имитации и лазейке. Зато образование, а тем более высшее образование, должно быть об осознанном выборе и процессе получения. Учиться никогда не поздно, впрочем, поступление в университет не должно становиться формальностью только для получения каких-либо преимуществ и бонусов. Право на образование гарантировано Конституцией Украины. И все желающие и в дальнейшем смогут его реализовывать. В то же время в Конституции указано, что защита Украины, ее независимости и территориальной целостности является обязанностью граждан. Искать лазейки для якобы реализации одного права и избежания обязанности — не о честности и не о достоинстве", — подчеркнул министр.

Насколько стало больше студентов в 2022 году

В 2022 году добавилось 55 тыс. студентов-мужчин старше 25 лет, из них дополнительных 33 тыс. на магистерском уровне.

"Такие лазейки порождают явление фиктивного обучения, что в целом негативно влияет на качество образования" , — подчеркнул Лесной.

У кого останется право на отсрочку

Законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предлагает не распространять отсрочку на мужчин старше 30 лет, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Отсрочка будет сохраняться для студентов-мужчин, которые еще не достигли 30 лет и получают последовательное образование, а также для педагогических работников, работающих в учебных заведениях (по основному месту работы не менее 0,75 ставки).