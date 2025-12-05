Для вибухотехніків та піротехніків в Азові є робота — яка вакансія

Підривати окупантів та отримувати гроші — в "Азові" є вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людину, яку розуміється на вибухівці. Йдеться про вибухотехніків та піротехніків.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Опис вакансії
Бригаді "Азов" потрібні люди, які будуть працювати з вибухонебезпечними речовинами, вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами. Також буде робота зі шкідливими та токсичними речовинами.
Від майбутнього співробітника також потрібна робота з ручним та електроінструментом, робота з мінами та іншими видами боєприпасів.
Вимоги до кандидата
- знання номенклатури мін та інших боєприпасів;
- готовність працювати в зоні активних бойових дій та по всій території України;
- вік до 50 років;
- бажано професійно-технічна освіта;
- готовність постійно вчитись і розвиватись.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на акумуляторах. У бригаді є вакансія акумуляторника.
Також до війська запрошують фахівців, які вміють ремонтувати й заміняти пошкоджені деталі техніки. Йдеться про майстрів із ремонту електротехніки.
Читайте Новини.LIVE!