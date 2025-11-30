Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам із ремонту електрообладнання

Чоловік ремонтує ноутбук. Фото ілюстративне: istock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють усувати пошкодження в електротехніці. Йдеться про майстрів із ремонту електротехніки.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 25 листопада.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра з ремонту електротехніки

Майстер із ремонту електротехніки має ремонтувати й заміняти пошкоджені деталі техніки: ноутбуків, мікросхем, зарядних пристроїв, блоків живлення і зарядних станцій. Серед обов'язків такого фахівця діагностика несправностей, налагодження та регулювання обладнання, проведення профілактичних робіт і забезпечення безпечної експлуатації техніки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і уважних до деталей людей віком від 18 до 45 років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями, готові постійно вчитися, розвиватися та працювати в зоні бойових дій. Він претендентів очікують вміння паяти й читати електричні схеми, знання технічної документації, здатності до аналізу й вирішення проблем, розуміння принципів роботи техніки. Також потрібно мати досвід роботи за напрямком електронщика, навички роботи з різними інструментами та обладнанням.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата — 27–127 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховуватимуть доплати — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виконувати фрезерну обробку деталей та інструментів. Йдеться про фрезерувальників.

Також у бригаді потрібні діловоди. На роботу запрошують молодих людей, які знаються на обліку.