Головна Військова економіка В "Азові" вакансія для людей віком до 40 років — хто потрібен

В "Азові" вакансія для людей віком до 40 років — хто потрібен

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 03:26
Оновлено: 23:32
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує діловодам
Жінка-діловод. Фото ілюстративне: danco.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на обліку. Йдеться про діловодів. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 22 листопада.

Читайте також:
"Азов" шукає діловодів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки діловода у бригаді "Азов"

Діловод має здійснювати облік, вести та зберігати документацію, організовувати та вести діловодство. Також серед його обов'язків: 

  • контроль за дотриманням термінів обробки й виконання документів; 
  • робота з електронними базами даних та спеціалізованими програмами;
  • взаємодія з іншими підрозділами для отримання необхідної інформації;
  • ведення відомостей про кадровий склад батальйону та зміни.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують відповідальних і дисциплінованих людей, які вміють працювати із ПК, зокрема у програмах Microsoft Office, та розуміють принципи діловодства.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виготовляти вибухівки та знаються на хімічних сполуках. Йдеться про хіміків.

Також до війська запрошують бойових медиків. Обійняти таку посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну форму й досвід роботи з пораненими.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
