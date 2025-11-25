Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает делопроизводителям

Женщина-деловод. Фото иллюстративное: danco.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в учете. Речь идет о делопроизводителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 22 ноября.

Обязанности делопроизводителя в бригаде "Азов"

Деловод должен осуществлять учет, вести и хранить документацию, организовывать и вести делопроизводство. Также среди его обязанностей:

контроль за соблюдением сроков обработки и выполнения документов;

работа с электронными базами данных и специализированными программами;

взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;

ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые умеют работать с ПК, в частности в программах Microsoft Office, и понимают принципы делопроизводства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют изготавливать взрывчатку и разбираются в химических соединениях. Речь идет о химиках.

Также в войско приглашают боевых медиков. Занять такую должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую форму и опыт работы с ранеными.