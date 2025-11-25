Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" вакансия для людей в возрасте до 40 лет — кто нужен

В "Азове" вакансия для людей в возрасте до 40 лет — кто нужен

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 03:26
обновлено: 23:32
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает делопроизводителям
Женщина-деловод. Фото иллюстративное: danco.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в учете. Речь идет о делопроизводителях.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 22 ноября.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет деловодов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности делопроизводителя в бригаде "Азов"

Деловод должен осуществлять учет, вести и хранить документацию, организовывать и вести делопроизводство. Также среди его обязанностей:

  • контроль за соблюдением сроков обработки и выполнения документов;
  • работа с электронными базами данных и специализированными программами;
  • взаимодействие с другими подразделениями для получения необходимой информации;
  • ведение сведений о кадровом составе батальона и изменениях.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и дисциплинированных людей, которые умеют работать с ПК, в частности в программах Microsoft Office, и понимают принципы делопроизводства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют изготавливать взрывчатку и разбираются в химических соединениях. Речь идет о химиках.

Также в войско приглашают боевых медиков. Занять такую должность могут люди, которые имеют удовлетворительную физическую форму и опыт работы с ранеными.

работа бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации