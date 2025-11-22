Видео
Видео

Новая вакансия в "Азове" — ищут знатоков химии

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 03:26
обновлено: 19:34
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает химикам
Химик. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в химических соединениях и могут изготавливать взрывные устройства. Речь идет о химиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 16 ноября.

Обязанности химика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность

Химик должен тестировать химические соединения и разрабатывать взрывчатые вещества.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые умеют работать с химическими веществами, не имеют наркотической и алкогольной зависимостей. Предпочтение отдадут специалистам с опытом работы на химическом факультете.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Размер выплат будет зависеть от поставленной задачи и региона работы. За каждый день пребывания в зоне боевых действий будут доплачивать 3 300 гривен. Минимальная зарплата составит 27 тысяч гривен, а максимальная — 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также в армию приглашают молодых людей, которые готовы к большим нагрузкам. В "Азове" есть вакантные места для инженеров-разведчиков.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
