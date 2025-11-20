Видео
Видео

Главная Военная экономика "Азову" нужны автоэлектрики — предлагают хорошие деньги

"Азову" нужны автоэлектрики — предлагают хорошие деньги

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 03:26
обновлено: 03:51
Работа в Азове - какие условия предлагают автоэлектрикам
Автоэлектрик. Иллюстративное фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригаде "Азов" приглашает к себе на работу автоэлектриков. От потенциальных кандидатов требуется иметь соответствующие знания и минимум 1 год опыта работы. За выполнение работ зарплата будет составлять от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: скриншот с сайта поиска работы

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что это не единственная вакансия в "Азове", есть и медицинские должности. В частности, бригаде нужны неврологи. Потенциальным кандидатам нужно иметь высшее медицинское образование.

Также мы писали, что "Азов" в поисках людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
