Робота в Азов — які умови пропонують автоелектрикам

Автоелектрик. Ілюстративне фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригаді "Азов" запрошує до себе на роботу автоелектриків. Від потенційних кандидатів вимагається мати відповідні знання і мінімум 1 рік досвіду роботи. За виконання робіт зарплата становитиме від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію автоелектрика в "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків автоелектриків входитиме:

діагностика та виправлення несправностей в системах автомобілів;

монтаж та заміна електричних компонентів;

виконання ремонтних робіт згідно з технічними вимогами;

використання спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення для діагностики.

Підійде кандидат на посаду, який має:

досвід роботи в сфері автоелектрики від 1 року;

знання основних принципів роботи електричних систем автомобілів;

вміння самостійно діагностувати та виправляти несправності;

вміння працювати зі спеціалізованим обладнанням;

відповідальність, уважність до деталей та бажання постійно вдосконалювати свої навички.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно зі стандартами прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, що це не єдина вакансія в "Азові", є і медичні посади. Зокрема, бригаді потрібні неврологи. Потенційним кандидатам потрібно мати вищу медичну освіту.

Також ми писали, що "Азов" у пошуках людей, які вміють вести медичну документацію. Мова йде про медичних кураторів.