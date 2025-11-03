Для неврологов открылась вакансия в Азове — кого ищут

Украинские медики. Иллюстративное фото: УНИАН

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои ряды людей с высшим медицинским образованием. Речь идет о неврологах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Обязанности невролога

Невролог должен работать на стационаре бригады, осуществлять амбулаторный прием, назначать лечение, принимать раненых с легкой черепно-мозговой травмой, периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений. Также такой врач отвечает за профилактику заболеваний, следит за состоянием здоровья личного состава, организует на стационаре рабочее пространство.

Требования к кандидатам

На работу приглашают людей, которые имеют высшее медицинское образование, ранее работали по специальности, владеют английским, готовы работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи и вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады. Также надо иметь опыт работы с острыми нарушениями мозгового кровообращения и черепно-мозговыми травмами.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в рекламных кампаниях. Речь идет о PPC-специалистах.

Также в ряды бригады приглашают перевозчиков саперного оборудования. Есть вакантные места для водителей-саперов.