Главная Военная экономика Надо управлять авто и помогать саперам — вакансия в "Азове"

Надо управлять авто и помогать саперам — вакансия в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям-саперам
Водитель-сапер. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Одесской области

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения перевозчиков саперного оборудования. Речь идет о водителях-саперах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 28 сентября.

Обязанности водителей-саперов в бригаде "Азов"

Водитель-сапер должен:

  • транспортировать саперное оборудование и материалы на место проведения работ;
  • поддерживать саперные группы в перемещении и выполнении задач;
  • обеспечивать безопасность и организовывать эвакуацию в случае возникновения опасности для саперов и других военнослужащих.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных, дисциплинированных, мотивированных и пригодных к службе людей, которые имеют водительское удостоверение категории А, В, С. От претендентов на должность ожидают умения работать в команде. Также нужно знать технические особенности техники.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает не хватает специалистов, которые отвечают за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.

Также бригада приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Занять такую должность, может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет опыт программирования и ранее работал в IT.

Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
