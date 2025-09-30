Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" новая вакансия — надо начислять зарплаты

В "Азове" новая вакансия — надо начислять зарплаты

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы
Мужчина с калькулятором. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который будет отвечать за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтере расчетной группы.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 24 сентября.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет бухгалтера расчетной группы
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера расчетной группы и требования к кандидатам на должность

Бухгалтер расчетной группы должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки о выданных зарплатах.

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно, чтобы претендент на должность имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.

Условия работы

"Азовцы" предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Денежное обеспечение составит 27–29 тысяч гривен. Служить можно по контракту или по официальной мобилизации до конца военного положения.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в дизельных двигателях. Речь идет о дизелистах.

Также в войско приглашают работников, которые будут заботиться о чистоте служебных помещений. Нужны уборщики.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии зарплата 12 бригада "Азов"
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации