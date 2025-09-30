Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает бухгалтерам расчетной группы

В "Азове" новая вакансия — надо начислять зарплаты
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который будет отвечать за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтере расчетной группы.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 24 сентября.
Обязанности бухгалтера расчетной группы и требования к кандидатам на должность
Бухгалтер расчетной группы должен начислять денежное обеспечение военнослужащим и предоставлять справки о выданных зарплатах.
На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно, чтобы претендент на должность имел опыт работы бухгалтером и знал бухгалтерские программы.
Условия работы
"Азовцы" предлагают работникам официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Денежное обеспечение составит 27–29 тысяч гривен. Служить можно по контракту или по официальной мобилизации до конца военного положения.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в дизельных двигателях. Речь идет о дизелистах.
Также в войско приглашают работников, которые будут заботиться о чистоте служебных помещений. Нужны уборщики.
