Головна Військова економіка В "Азові" нова вакансія — треба нараховувати зарплати

В "Азові" нова вакансія — треба нараховувати зарплати

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи
Чоловік із калькулятором. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людину, яку відповідатиме за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтера розрахункової групи.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 24 вересня.

Читайте також:
"Азов" шукає бухгалтерів розрахункової групи
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки бухгалтера розрахункової групи та вимоги до кандидатів на посаду 

Бухгалтер розрахункової групи має нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо виданих зарплат. 

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту, впевнено користуються ПК та оргтехнікою. Бажано, щоб претендент на посаду мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.

Умови роботи 

"Азовці" пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Грошове забезпечення становитиме 27–29 тисяч гривень. Служити можна за контрактом або за офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на дизельних двигунах. Йдеться про дизелістів.

Також до війська запрошують працівників, які дбатимуть про чистоту службових приміщень. Потрібні прибиральники.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії зарплатня 12 бригада "Азов"
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
