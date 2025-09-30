Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує бухгалтерам розрахункової групи

В "Азові" нова вакансія — треба нараховувати зарплати
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людину, яку відповідатиме за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтера розрахункової групи.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 24 вересня.
Обов'язки бухгалтера розрахункової групи та вимоги до кандидатів на посаду
Бухгалтер розрахункової групи має нараховувати грошове забезпечення військовослужбовцям і надавати довідки щодо виданих зарплат.
На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту, впевнено користуються ПК та оргтехнікою. Бажано, щоб претендент на посаду мав досвід роботи бухгалтером і знав бухгалтерські програми.
Умови роботи
"Азовці" пропонують працівникам офіційне працевлаштування з повним соціальним пакетом. Грошове забезпечення становитиме 27–29 тисяч гривень. Служити можна за контрактом або за офіційною мобілізацією до кінця воєнного стану.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на дизельних двигунах. Йдеться про дизелістів.
Також до війська запрошують працівників, які дбатимуть про чистоту службових приміщень. Потрібні прибиральники.
Читайте Новини.LIVE!