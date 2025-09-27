Відео
В "Азові" нова вакансія — треба прибирати приміщення

В "Азові" нова вакансія — треба прибирати приміщення

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує прибиральникам службових приміщень
Прибиральники. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які дбатимуть про чистоту. Йдеться про прибиральників службових приміщень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 24 вересня.

Читайте також:

Обов'язки прибиральника службових приміщень 

"Азов" шукає прибиральників
Скриншот вакансії з Work.ua​​​​​​

Прибиральник службових приміщень має здійснювати щоденне прибирання, підтримувати чистоту у приміщеннях, своєчасно виносити відходи та сміття. Обов'язковою вимогою є дотримання санітарних норм і правил безпеки.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують відповідальних та уважних до деталей людей, які бажають працювати за графіком та створювати комфортне середовище для персоналу. Від фахівців очікують готовності до роботи в команді, виконання вказівок керівництва. 

Умови роботи  

Азовці пропонують працівникам графік роботи 5/2 по вісім годин щодня, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, бронювання, щорічну відпустку тривалістю 24–28 днів, одноразову матеріальну допомогу. Щомісячна зарплата становитиме 13–14 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав людей, які вміють зводити фортифікаційні споруди. Йдеться про будівельників.

Також у бригаді є вакансія анестезіолога. На роботу запрошують людей із вищою медичною освітою та щонайменше роком досвіду роботи.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії 12 бригада "Азов"
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
