Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні люди на будівництво — які умови роботи

В "Азові" потрібні люди на будівництво — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує будівельникам
Будівельники. Фото ілюстративне: dom.ria.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють будувати. Йдеться про будівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в суботу, 20 вересня. 

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає будівельників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки будівельника в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Будівельник має облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 50 років, які вміють використовувати будівельні інструменти (лопату, кирку, бензопилу), не мають алкогольної й наркотичної залежності, готові працювати в зоні бойових дій. Претендентам на посаду треба мати базові навички роботи на будівництві.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на радіоелектронній боротьбі. Йдеться про начальників служби протидії технічним розвідкам.

Також до війська запрошують людей із вищою медичною освітою. У бригаді потрібні абдомінальні, торакальні та судинні хірурги.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації