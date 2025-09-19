Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні начальники однієї зі служб — вакансія

В "Азові" потрібні начальники однієї зі служб — вакансія

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам служби протидії технічним розвідкам
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: molbuk.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на радіоелектронній боротьбі. Йдеться про начальників служби протидії технічним розвідкам.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 16 вересня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає начальників служби протидії технічним розвідкам
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки начальника служби протидії технічним розвідкам і вимоги до кандидатів

Начальник служби протидії технічним розвідкам має виконувати завдання з радіоелектронної боротьби шляхом радіоелектронного пригнічення, радіоелектронного захисту та радіоелектронної розвідки. Також він веде документацію, стежить за відсутністю підслуховуючих пристроїв, контролює використання оргтехніки, проводить перевірки й обстеження.

На роботу запрошують людей, які придатні до військової служби, готові працювати в зоні бойових дій і навчатися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто щонайменше рік працював за цією спеціальністю, вміє діагностувати несправності в автомобілях і виправляти їх.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на дизайні. Потрібні графічні дизайнери.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації