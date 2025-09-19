Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам служби протидії технічним розвідкам

Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: molbuk.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на радіоелектронній боротьбі. Йдеться про начальників служби протидії технічним розвідкам.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 16 вересня.

Обов'язки начальника служби протидії технічним розвідкам і вимоги до кандидатів

Начальник служби протидії технічним розвідкам має виконувати завдання з радіоелектронної боротьби шляхом радіоелектронного пригнічення, радіоелектронного захисту та радіоелектронної розвідки. Також він веде документацію, стежить за відсутністю підслуховуючих пристроїв, контролює використання оргтехніки, проводить перевірки й обстеження.

На роботу запрошують людей, які придатні до військової служби, готові працювати в зоні бойових дій і навчатися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує автоелектриків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто щонайменше рік працював за цією спеціальністю, вміє діагностувати несправності в автомобілях і виправляти їх.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на дизайні. Потрібні графічні дизайнери.