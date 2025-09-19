Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальникам службы противодействия техническим разведкам

В "Азове" требуются начальники одной из служб — вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в радиоэлектронной борьбе. Речь идет о начальниках службы противодействия техническим разведкам.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua во вторник, 16 сентября.
Обязанности начальника службы противодействия техническим разведкам и требования к кандидатам
Начальник службы противодействия техническим разведкам должен выполнять задачи по радиоэлектронной борьбе путем радиоэлектронного подавления, радиоэлектронной защиты и радиоэлектронной разведки. Также он ведет документацию, следит за отсутствием подслушивающих устройств, контролирует использование оргтехники, проводит проверки и обследования.
На работу приглашают людей, которые пригодны к военной службе, готовы работать в зоне боевых действий и обучаться.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов
Напомним, в "Азове" не хватает автоэлектриков. Занять такую должность могут те, кто минимум год работал по этой специальности, умеет диагностировать неисправности в автомобилях и исправлять их.
Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в дизайне. Требуются графические дизайнеры.
