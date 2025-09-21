Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам

Хірурги. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" шукає на роботу фахівців на посаду абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Кандидатам потрібно мати вищу медичну освіту і щонайменше два роки досвіду роботи. За виконання робіт платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у п'ятницю, 19 вересня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Реклама

Читайте також:

Вакансія хірурга у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту вакансій

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів буде входити:

надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;

організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;

Підійде кандидат на посаду, який має:

вищу медичну освіту;

досвід роботи за спеціальністю;

досвід роботи з ургентними пацієнтами;

вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;

контролювати зовнішні кровотечі, дебридмент та робити хірургічну обробку ран, фасціотомія;

готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

дотримування принципів доказової медицини;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;

готовність брати участь в медичному плануванні;

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає людей, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.

Також бригаді потрібні неврологи. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.