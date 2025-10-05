Відео
Головна Військова економіка Треба керувати авто та допомагати саперам — вакансія в "Азові"

Треба керувати авто та допомагати саперам — вакансія в "Азові"

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-саперам
Водій-сапер. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи перевізників саперного обладнання. Йдеться про водіїв-саперів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 28 вересня.

Читайте також:
"Азов" шукає водіїв-саперів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водіїв-саперів у бригаді "Азов" 

Водій-сапер має: 

  • транспортувати саперне обладнання та матеріали на місце проведення робіт;
  • підтримувати саперні групи у переміщенні та виконанні завдань; 
  • забезпечувати безпеку та організовувати евакуацію в разі виникнення небезпеки для саперів та інших військовослужбовців. 

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують відповідальних, дисциплінованих, вмотивованих і придатних до служби людей, які мають водійське посвідчення категорії А, В, С. Від претендентів на посаду очікують вміння працювати в команді. Також потрібно знати технічні особливості техніки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує бракує фахівців, які відповідають за нарахування зарплат. Йдеться про бухгалтерів розрахункової групи.

Також бригада запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду, може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має досвід програмування й раніше працювала в IT.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
