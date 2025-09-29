Відео
Головна Військова економіка "Азов" шукає аналітиків розвідки — яка зарплата

"Азов" шукає аналітиків розвідки — яка зарплата

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Військовий управляє дроном. Фото: Українська правда

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої ряди аналітиків розвідки. Потенційні кандидати повинні впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT та інше. За виконання робіт будуть платити від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у понеділок, 29 вересня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
"Азов" шукає аналітиків розвідки — яка зарплата - фото 1
Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає абдомінальних, торакальних та судинних хірургів.

Також бригада шукає людей, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
