Головна Військова економіка На фронті є вакансія для водіїв медпункту — що пропонує "Азов"

На фронті є вакансія для водіїв медпункту — що пропонує "Азов"

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 03:26
В бригаду Азов запрошують на службу за гарні гроші водіїв медпункту
Евакуація пораненого бійця ЗСУ. Фото: Азов

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вправно та впевнено керують технікою. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
На роботу до "Азова" запрошують водіїв техніки — які умови - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Які обов'язки кандидата

  • проведення медичних евакуацій особового складу гусеничною технікою;
  • контроль технічного стану і дрібний ремонт гусеничної техніки.

Вимоги до кандидата

  • наявність водійських прав категорії В та досвіду водіння щонайменше 1 рік;
  • вміння швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення;
  • уміле водіння техніки в будь-яку пору року та час доби;
  • готовність керувати ліво- і праворульною автомобільною технікою;
  • пройдені курси офроаду та контраварійного водіння будуть перевагою;
  • готовність пройти курси підготовки-бійців рятувальників разом з медичним екіпажем;
  • готовність вчитися працювати з приладом нічного бачення та іншими технічними засобами.

Умови роботи

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира. 

Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних і торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають щонайменше два роки досвіду роботи та вищу медичну освіту.

Також у бригаді потрібні водії-заправники. На роботу запрошують людей, які раніше працювали на заправках.

робота бригада "Азов" вакансії водії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
