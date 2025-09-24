В бригаду Азов приглашают на службу за хорошие деньги водителей медпункта

На фронте есть вакансия для водителей медпункта — что предлагают
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.
Какие обязанности кандидата
- проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой;
- контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.
Требования к кандидату
- наличие водительских прав категории В и опыта вождения не менее 1 года;
- умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения;
- умелое вождение техники в любое время года и время суток;
- готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой;
- пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения будут преимуществом;
- готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем;
- готовность учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.
Условия работы
"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.
Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.
Также в бригаду требуются водители-заправщики. На работу приглашают людей, которые ранее работали на заправках.
