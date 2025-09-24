Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика На фронте есть вакансия для водителей медпункта — что предлагают

На фронте есть вакансия для водителей медпункта — что предлагают

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 03:26
В бригаду Азов приглашают на службу за хорошие деньги водителей медпункта
Эвакуация раненого бойца ВСУ. Фото: Азов

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
На роботу до "Азова" запрошують водіїв техніки — які умови - фото 1
Объявление о вакансии. Фото: Скриншот

Какие обязанности кандидата

  • проведение медицинских эвакуаций личного состава гусеничной техникой;
  • контроль технического состояния и мелкий ремонт гусеничной техники.

Требования к кандидату

  • наличие водительских прав категории В и опыта вождения не менее 1 года;
  • умение быстро ориентироваться в ситуации и принимать решения;
  • умелое вождение техники в любое время года и время суток;
  • готовность управлять лево- и праворульной автомобильной техникой;
  • пройденные курсы оффроада и контраварийного вождения будут преимуществом;
  • готовность пройти курсы подготовки-бойцов спасателей вместе с медицинским экипажем;
  • готовность учиться работать с прибором ночного видения и другими техническими средствами.

Условия работы

"Азов" предлагает официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Есть возможность перевода действующих военнослужащих с согласия непосредственного командира.

Денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.

Также в бригаду требуются водители-заправщики. На работу приглашают людей, которые ранее работали на заправках.

работа бригада "Азов" вакансии водители Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации