Україна
Нова вакансія в "Азові" — шукають знавців хімії

Нова вакансія в "Азові" — шукають знавців хімії

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 03:26
Оновлено: 19:34
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує хімікам
Хімік. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на хімічних сполуках і можуть виготовляти вибухові пристрої. Йдеться про хіміків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 16 листопада.

Читайте також:
"Азов" шукає хіміків
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки хіміка у бригаді "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Хімік має тестувати хімічні сполуки та розробляти вибухові речовини. 

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють працювати з хімічними речовинами, не мають наркотичної та алкогольної залежностей. Перевагу нададуть фахівцям із досвідом роботи на хімічному факультеті.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Мінімальна зарплата становитиме 27 тисяч гривень, а максимальна — 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють виправляти несправності в автомобільних системах. Йдеться про автоелектриків.

Також до війська запрошують молодих людей, які готові до великих навантажень. В "Азові" є вакантні місця для інженерів-розвідників.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
