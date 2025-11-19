Відео
Головна Військова економіка "Азов" шукає молодих і витривалих — нова вакансія

"Азов" шукає молодих і витривалих — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 03:26
Оновлено: 20:17
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам-розвідникам
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: molbuk.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи молодих військовослужбовців, які готові до великих навантажень. Йдеться про інженерів-розвідників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 14 листопада. 

Читайте також:
"Азов" шукає інженерів-розвідників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера-розвідника та вимоги до кандидатів

Інженер-розвідник має брати участь у диверсійних діях, засідках, нальотах у складі групи, розміновувати місцевості та встановлювати мінні загородження.

На роботу запрошують людей віком від 18 до 30 років, які мають хорошу фізичну підготовку, здатні переносити великі навантаження й долати відстані з великою кількістю амуніції. Від претендентів на посаду очікують готовності до тривалих бойових дій, прагнення саморозвитку й відточення навичок. Військові мають бути дисциплінованими, прагнути знищувати ворога, уміти слухати, швидко вчитися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, до лав "Азова" запрошують людей із вищою медичною освітою. У бригаді є вакантні місця для абдомінальних, торакальних і судинних хірургів.

Також у війську бракує вогнеметників. Обійняти таку посаду можуть ті, хто готовий працювати зі зброєю.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
