Україна
Спалювати окупантів РФ за гроші — "Азов" запрошує вогнеметників

Спалювати окупантів РФ за гроші — "Азов" запрошує вогнеметників

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 03:26
Оновлено: 21:23
Для вогнеметників є вакансія в Азові — які умови служби
Вогнеметники ЗСУ. Ілюстративне фото: АрміяInform

Бригада "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, яким подобається "воювати з вогником". Йдеться про вакансію вогнеметника.

Відповідне оголошення розміщено на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові" - фото 1
Вакансія вогнеметника в "Азові". Фото: Скриншот

Обов’язки вогнеметника в "Азові"

Від кандидата вимагатиметься забезпечення вогневої підтримки зі стрілецької зброї. Крім цього, прицільне ураження цілей (піхота, легка броня) за допомогою вогнемета (РПВ-16).

Вимоги до кандидата

  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • вік від 18 до 35 років;
  • придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • готовність постійно удосконалювати навички роботи зі зброєю.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, в "Азові" бракує операторів гарячої лінії. Потрібні люди, які відповідатимуть на дзвінки.

Також до війська запрошують людей із вищою медичною освітою. У бригаді є вакантні місця для абдомінальних, торакальних і судинних хірургів.

робота армія бригада "Азов" вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
