Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка Нова вакансія в "Азов" — треба відповідати на дзвінки

Нова вакансія в "Азов" — треба відповідати на дзвінки

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 03:26
Оновлено: 02:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам гарячої лінії
Оператор гарячої лінії. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які відповідатимуть на дзвінки. Йдеться про операторів гарячої лінії.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 11 листопада.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає операторів гарячої лінії
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки оператора гарячої лінії

Оператор гарячої лінії має приймати й обробляти звернення від членів родин військовослужбовців, допомагати з оформленням документів для отримання пільг і гарантій військовим і членам їхніх сімей. Також такий фахівець відповідає за інформування родичів захисників України про соціальні гарантії, взаємодіє з іншими відділами та відомствами.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують стресостійких і комунікативних людей віком від 21 року до 40 років. Йдеться про тих, хто придатний або обмежено придатний до служби, готовий постійно вчитися й розвиватися. У пріоритеті жінки.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, на фронті потрібні люди, які вправно керують технікою. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Також в "Азові" бракує тих, хто дбає про чистоту у приміщеннях. До війська запрошують прибиральників.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації