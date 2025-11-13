Видео
Новая вакансия в "Азов" — надо отвечать на звонки

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 03:26
обновлено: 02:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам горячей линии
Оператор горячей линии. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут отвечать на звонки. Речь идет об операторах горячей линии.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 11 ноября.

Читайте также:
"Азов" ищет операторов горячей линии
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора горячей линии

Оператор горячей линии должен принимать и обрабатывать обращения от членов семей военнослужащих, помогать с оформлением документов для получения льгот и гарантий военным и членам их семей. Также такой специалист отвечает за информирование родственников защитников Украины о социальных гарантиях, взаимодействует с другими отделами и ведомствами.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают стрессоустойчивых и коммуникативных людей в возрасте от 21 года до 40 лет. Речь идет о тех, кто пригоден или ограниченно пригоден к службе, готов постоянно учиться и развиваться. В приоритете женщины.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, на фронте нужны люди, которые умело управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Также в "Азове" не хватает тех, кто заботится о чистоте в помещениях. В войско приглашают уборщиков.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
