Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает уборщикам служебных помещений

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут заботиться о чистоте. Речь идет об уборщиках служебных помещений.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 6 ноября.

Обязанности уборщика служебных помещений

Уборщик служебных помещений должен осуществлять ежедневную уборку, поддерживать чистоту в помещениях, своевременно выносить отходы и мусор. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил безопасности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей, желающих работать по графику и создавать комфортную среду для персонала. От специалистов ожидают готовности к работе в команде, выполнения указаний руководства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам график работы 5/2 по восемь часов ежедневно, официальное трудоустройство и социальные гарантии, бронирование, ежегодный отпуск продолжительностью 24–28 дней, единоразовую материальную помощь. Ежемесячная зарплата составит 13–14 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые разбираются в программировании микроконтроллеров. Речь идет о специалистах по программированию.

Также в бригаде есть вакансия для строителей. Занять такую должность могут те, кто разбирается в строительстве.