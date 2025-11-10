Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Новая вакансия в "Азове" — надо убирать

Новая вакансия в "Азове" — надо убирать

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 03:26
обновлено: 04:28
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает уборщикам служебных помещений
Уборщик. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут заботиться о чистоте. Речь идет об уборщиках служебных помещений.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 6 ноября.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет уборщиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности уборщика служебных помещений

Уборщик служебных помещений должен осуществлять ежедневную уборку, поддерживать чистоту в помещениях, своевременно выносить отходы и мусор. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил безопасности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей, желающих работать по графику и создавать комфортную среду для персонала. От специалистов ожидают готовности к работе в команде, выполнения указаний руководства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам график работы 5/2 по восемь часов ежедневно, официальное трудоустройство и социальные гарантии, бронирование, ежегодный отпуск продолжительностью 24–28 дней, единоразовую материальную помощь. Ежемесячная зарплата составит 13–14 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды людей, которые разбираются в программировании микроконтроллеров. Речь идет о специалистах по программированию.

Также в бригаде есть вакансия для строителей. Занять такую должность могут те, кто разбирается в строительстве.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации