Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает специалистам по программированию

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения специалистов в области программирования. Работать придется не только с программами, но и со взрывчаткой и боеприпасами.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 29 октября.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности специалиста по программированию

Специалист по программированию должен программировать микроконтроллеры, в частности Arduino, STM32, прошивать микроконтроллеры и паять электронные схемы. Работать нужно на С++ или аналогичных языках программирования. Среди других обязанностей работа с взрывоопасными, легковоспламеняющимися и токсичными веществами, ручными и электроинструментами, минами и другими видами боеприпасов.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее высшее или специальное образование и ранее работали в соответствующей отрасли. От претендентов ожидают готовности работать по всей территории Украины, в том числе в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в армии не хватает неврологов. Занять такую должность могут люди с высшим медицинским образованием.

Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в отчетности и имеют водительские права. Есть вакантные места для начальников контрольно-технических пунктов.