Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальникам контрольно-технических пунктов

Военнослужащие "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в отчетности и имеют водительские права. Речь идет о начальниках контрольно-технических пунктов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в воскресенье, 26 октября.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности начальника контрольно-технического пункта

Начальник контрольно-технического пункта должен составлять отчетность по автомобильной технике дивизиона, оформлять и вести журналы учета. Также среди его обязанностей оформление путевых листов и подача отчетностей.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте до 45 лет, которые знают Word/Excel и имеют водительские права. Предпочтение отдадут кандидатам, которые ранее работали кладовщиками, логистами или бухгалтерами. Также желательно, чтобы претендент на должность разбирался в общем устройстве транспортных средств.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют работать с электроинструментами. Речь идет о разнорабочих инженерной мастерской.

Также в войско приглашают работников отдела кадров. Занять такую должность могут те, кто умеет работать с документами.