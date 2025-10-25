Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика В "Азове" требуются разнорабочие — какая зарплата и условия труда

В "Азове" требуются разнорабочие — какая зарплата и условия труда

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 03:26
обновлено: 18:03
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает разнорабочим инженерной мастерской
Разнорабочий. Фото иллюстративное: sunone.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с электроинструментом. Речь идет о разнорабочих инженерной мастерской.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 22 октября.

Реклама
Читайте также:
"Азов" ищет разнорабочих в инженерную мастерскую
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности разнорабочего в инженерной мастерской и требования к кандидатам

Разнорабочий должен пользоваться ручным и электроинструментом, паять, работать с взрывоопасными, легковоспламеняющимися, вредными и токсичными веществами, минами и другими видами боеприпасов.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее специальное образование и ревалентный опыт, готовы постоянно учиться, развиваться и работать по всей территории Украины, в том числе и в зоне активных боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые свободно владеют английским и умеют вести документацию. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.

Также в бригаде нужны взрывотехники и пиротехники. Занять эту должность могут люди, которые знают номенклатуру боеприпасов.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации