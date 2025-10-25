Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает разнорабочим инженерной мастерской

В "Азове" требуются разнорабочие — какая зарплата и условия труда
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с электроинструментом. Речь идет о разнорабочих инженерной мастерской.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 22 октября.
Обязанности разнорабочего в инженерной мастерской и требования к кандидатам
Разнорабочий должен пользоваться ручным и электроинструментом, паять, работать с взрывоопасными, легковоспламеняющимися, вредными и токсичными веществами, минами и другими видами боеприпасов.
На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее специальное образование и ревалентный опыт, готовы постоянно учиться, развиваться и работать по всей территории Украины, в том числе и в зоне активных боевых действий.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые свободно владеют английским и умеют вести документацию. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках.
Также в бригаде нужны взрывотехники и пиротехники. Занять эту должность могут люди, которые знают номенклатуру боеприпасов.
