Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Для любителей взрывать оккупантов есть работа — вакансия "Азов"

Для любителей взрывать оккупантов есть работа — вакансия "Азов"

Ua ru
Дата публикации 22 октября 2025 03:26
обновлено: 02:26
В Азов приглашают знатоков взрывчатки - есть работа за хорошие деньги
Сапер ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который разбирается во взрывчатке. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
В "Азові" шукають людей, що знаються на вибухівці — що пропонують - фото 1
Объявление о вакансии взрывотехника и пиротехника. Фото: Скриншот

Описание вакансии

Бригаде "Азов" нужны люди, которые будут работать с взрывоопасными веществами, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами. Также будет работа с вредными и токсичными веществами.

От будущего сотрудника также требуется работа с ручным и электроинструментом, работа с минами и другими видами боеприпасов.

Требования к кандидату

  • знание номенклатуры мин и других боеприпасов;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;
  • возраст до 50 лет;
  • желательно профессионально-техническое образование;
  • готовность постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия аккумуляторщика. Занять такую должность может человек, который умеет обслуживать и ремонтировать аккумуляторные батареи.

Также "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. На работу приглашают психологов.

работа армия бригада "Азов" вакансии Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации