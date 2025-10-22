Відео
Україна
Головна Військова економіка Для любителів підривати окупантів є робота — вакансія в "Азові"

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 02:26
До Азова запрошують знавців вибухівки — є робота за гарні гроші
Сапер ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людину, яку розуміється на вибухівці. Йдеться про вибухотехніків та піротехніків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

В "Азові" шукають людей, що знаються на вибухівці — що пропонують - фото 1
Оголошення про вакансію вибухотехніка та піротехніка. Фото: Скриншот

Опис вакансії

Бригаді "Азов" потрібні люди, які будуть працювати з вибухонебезпечними речовинами, вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами. Також буде робота зі шкідливими та токсичними речовинами.

Від майбутнього співробітника також потрібна робота з ручним та електроінструментом, робота з мінами та іншими видами боєприпасів.

Вимоги до кандидата

  • знання номенклатури мін та інших боєприпасів;
  • готовність працювати в зоні активних бойових дій та по всій території України;
  • вік до 50 років;
  • бажано професійно-технічна освіта;
  • готовність постійно вчитись і розвиватись.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. 

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія акумуляторника. Обійняти таку посаду може людина, яка вміє обслуговувати й ремонтувати акумуляторні батареї.

Також "Азов" розширює відділ психологічного супроводження. На роботу запрошують психологів.

робота армія бригада "Азов" вакансії Рекрутинг
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
