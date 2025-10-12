Відео
Головна Військова економіка Потрібна психологічна допомога — вакансія в "Азов"

Потрібна психологічна допомога — вакансія в "Азов"

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує психологам
Психолог спілкується з військовим. Фото ілюстративне: Суспільне Житомир

Бригада спецпризначення "Азов" розширює відділ психологічного супроводження. До війська запрошують психологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 6 жовтня.

Читайте також:
"Азов" шукає психологів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки психолога

Психолог має надавати кризову психологічну допомогу, працювати з людьми, які мають ознаки бойових психічних травм, гострий стресовий розлад або посттравматичний стресовий розлад, вести документацію та звітність. Також серед його обов'язків психодіагностика, психопрофілактична робота, психологічна підготовка, проведення психологічних консультацій і психокорекційної роботи з військовослужбовцями.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей із повною базовою психологічною освітою й досвідом роботи за фахом. Фахівець має бути психологічно готовим до роботи, володіти спеціальними знаннями, практичними навичками з надання психологічної допомоги військовослужбовцям і членам їх родин. Перевагу нададуть кандидатам, які мають офіцерське військове звання.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у війську бракує водіїв. Йдеться про людей, які мають водійське посвідчення категорії С/СЕ.

Також бригада запрошує до своїх лав аналітиків розвідки. Обійняти таку посаду, може людина, яка впевнено користується комп'ютером, має досвід програмування й раніше працювала в IT.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
