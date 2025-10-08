Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії С і СЕ

"Азов" шукає водіїв з правами категорії С/СЕ — скільки платять
Бригада "Азов" запрошує до себе на роботу водіїв, у яких є водійське посвідчення категорії С/СЕ. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід водіння від 1 року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів. За виконання робіт заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.
Відповідна вакансія опублікована у суботу, 4 жовтня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв буде входити:
- ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
- керування легковими транспортними засобами;
- керування транспортними засобами типу КамАЗ.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1-го року;
- досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
- вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
- досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.
У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
- можливість переведення для діючих військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
- нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для цього вимагається мати задовільну фізичну підготовку, і щонайменше рік досвіду роботу.
Також бригада шукає анестезіологів. Потрібно мати вищу освіту і рік досвіду роботи.
