Головна Військова економіка "Азов" шукає водіїв з правами категорії С/СЕ — скільки платять

"Азов" шукає водіїв з правами категорії С/СЕ — скільки платять

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 03:26
Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії С і СЕ
Водій військового автобуса. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує до себе на роботу водіїв, у яких є водійське посвідчення категорії С/СЕ. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід водіння від 1 року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів. За виконання робіт заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 4 жовтня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії С і СЕ - фото 1
Вакансія водія у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв буде входити:

  • ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);
  • керування легковими транспортними засобами;
  • керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1-го року;
  • досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;
  • вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;
  • досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;
  • можливість переведення для діючих військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій
  • нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для цього вимагається мати задовільну фізичну підготовку, і щонайменше рік досвіду роботу.

Також бригада шукає анестезіологів. Потрібно мати вищу освіту і рік досвіду роботи.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
