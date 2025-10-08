Робота в Азов — які умови пропонують водіям з правами категорії С і СЕ

Водій військового автобуса. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" запрошує до себе на роботу водіїв, у яких є водійське посвідчення категорії С/СЕ. Кандидатам на посаду необхідно мати досвід водіння від 1 року, а також навички у сфері ремонту транспортних засобів. За виконання робіт заробітна плата становитиме від 25 до 125 тисяч гривень.

Відповідна вакансія опублікована у суботу, 4 жовтня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

Вакансія водія у бригаді "Азов". Фото: скриншот з сайту пошуку роботи

Робота в "Азові"

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків водіїв буде входити:

ремонт автомобільної техніки (легкового транспорту, КамАЗ);

керування легковими транспортними засобами;

керування транспортними засобами типу КамАЗ.

Підійде кандидат на посаду, який має:

водійські права категорії С/СЕ та досвід водіння від 1-го року;

досвід роботи у сфері ремонту транспортних засобів;

вміння керувати БМП-1, БМП-2, БРМ буде перевагою;

досвід військової служби на посаді водія або суміжних посадах теж буде перевагою.

У свою чергу бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення згідно стандартам прийнятим в Збройних Силах України;

можливість переведення для діючих військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;

у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій

нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азову" потрібні бойові медики. Для цього вимагається мати задовільну фізичну підготовку, і щонайменше рік досвіду роботу.

Також бригада шукає анестезіологів. Потрібно мати вищу освіту і рік досвіду роботи.