Работа в Азове - какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ

"Азов" ищет водителей с правами категории С/СЕ — сколько платят
Бригада "Азов" приглашает к себе на работу водителей, у которых есть водительское удостоверение категории С/СЕ. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт вождения от 1 года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств. За выполнение работ заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен.
Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 4 октября, на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:
- ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
- управление легковыми транспортными средствами;
- управление транспортными средствами типа КамАЗ.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;
- опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
- умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
- опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.
В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
- денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий
- будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" нужны боевые медики. Для этого требуется иметь удовлетворительную физическую подготовку, и минимум год опыта работы.
Также бригада ищет анестезиологов. Нужно иметь высшее образование и год опыта работы.
