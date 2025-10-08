Видео
Главная Военная экономика "Азов" ищет водителей с правами категории С/СЕ — сколько платят

"Азов" ищет водителей с правами категории С/СЕ — сколько платят

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают водителям с правами категории С и СЕ
Водитель военного автобуса. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада "Азов" приглашает к себе на работу водителей, у которых есть водительское удостоверение категории С/СЕ. Кандидатам на должность необходимо иметь опыт вождения от 1 года, а также навыки в сфере ремонта транспортных средств. За выполнение работ заработная плата составит от 25 до 125 тысяч гривен.

Соответствующая вакансия опубликована в субботу, 4 октября, на сайте поиска работы Work.ua.

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности водителей будет входить:

  • ремонт автомобильной техники (легкового транспорта, КамАЗ);
  • управление легковыми транспортными средствами;
  • управление транспортными средствами типа КамАЗ. 

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • водительские права категории С/СЕ и опыт вождения от 1-го года;
  • опыт работы в сфере ремонта транспортных средств;
  • умение управлять БМП-1, БМП-2, БРМ будет преимуществом;
  • опыт военной службы в должности водителя или смежных должностях тоже будет преимуществом.

В свою очередь бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий
  • будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азову" нужны боевые медики. Для этого требуется иметь удовлетворительную физическую подготовку, и минимум год опыта работы.

Также бригада ищет анестезиологов. Нужно иметь высшее образование и год опыта работы.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
