Главная Военная экономика "Азову" нужны анестезиологи — сколько будут платить

"Азову" нужны анестезиологи — сколько будут платить

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 03:26
Работа в Азове - какие условия предлагают анестезиологам
Врачи. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" приглашает на работу анестезиологов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в среду, 24 сентября, на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азову" потрібні анестезіологи — скільки платитимуть - фото 1
Вакансия аналитика разведки в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности анестезиологов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение проводить основные анетсезиологические манипуляции (обеспечение проходимости дыхательных путей, респираторная поддержка, регионарная анастезия, катетеризация центральной вены, катетеризация артерии, узи-диагностика, пункция плевральной полости и перикарда);
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азов" ищет абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов.

Также бригада ищет людей, которые умело и уверенно управляют техникой. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
