Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает психологам

Психолог общается с военным.

Бригада спецназначения "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. В войско приглашают психологов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 6 октября.

Обязанности психолога

Психолог должен оказывать кризисную психологическую помощь, работать с людьми, которые имеют признаки боевых психических травм, острое стрессовое расстройство или посттравматическое стрессовое расстройство, вести документацию и отчетность. Также среди его обязанностей психодиагностика, психопрофилактическая работа, психологическая подготовка, проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей с полным базовым психологическим образованием и опытом работы по специальности. Специалист должен быть психологически готовым к работе, обладать специальными знаниями, практическими навыками по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Предпочтение отдадут кандидатам, имеющим офицерское воинское звание.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в армии не хватает водителей. Речь идет о людях, которые имеют водительское удостоверение категории С/СЕ.

Также бригада приглашает в свои ряды аналитиков разведки. Занять такую должность, может человек, который уверенно пользуется компьютером, имеет опыт программирования и ранее работал в IT.