Акумуляторникам в Азові обіцяють гарну зарплатню та умови роботи

Знавців акумуляторів чекають в "Азові" — є гарна вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на акумуляторах. Є вакансія акумуляторника.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.
Які обов'язки
- ремонт та обслуговування акумуляторних батарей;
- робота з високоточними приладами.
Вимоги до кандидата
- знання техніки безпеки;
- уміння ремонту та обслуговування акумуляторних батарей;
- знання конструкції акумуляторних батарей;
- вміння використовувати високоточні прилади;
- сумлінне виконання поставлених задач;
- готовність працювати як на тиловий ПТД, так і в зоні активних бойових дій.
Умови служби
Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Крім цього є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Також можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій і у цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.
Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.
