Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує різноробочим інженерної майстерні

В "Азові" потрібні різноробочі — яка зарплата й умови праці
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з електроінструментом. Йдеться про різноробочих інженерної майстерні.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 22 жовтня.
Обов'язки різноробочого в інженерній майстерні та вимоги до кандидатів
Різноробочий має користуватися ручним та електроінструментом, паяти, працювати з вибухонебезпечними, легкозаймистими, шкідливими й токсичними речовинами, мінами та іншими видами боєприпасів.
На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню спеціальну освіту й ревалентний досвід, готові постійно вчитися, розвиватися та працювати по всій території України, зокрема й у зоні активних бойових дій.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вільно володіють англійською та вміють вести документацію. Йдеться про діловодів-перекладачів.
Також у бригаді потрібні вибухотехніки й піротехніки. Обійняти цю посаду можуть люди, які знають номенклатуру боєприпасів.
