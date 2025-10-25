Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні різноробочі — яка зарплата й умови праці

В "Азові" потрібні різноробочі — яка зарплата й умови праці

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 18:03
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує різноробочим інженерної майстерні
Різноробочий. Фото ілюстративне: sunone.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з електроінструментом. Йдеться про різноробочих інженерної майстерні.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 22 жовтня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає різноробочих в інженерну майстерню
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки різноробочого в інженерній майстерні та вимоги до кандидатів 

Різноробочий має користуватися ручним та електроінструментом, паяти, працювати з вибухонебезпечними, легкозаймистими, шкідливими й токсичними речовинами, мінами та іншими видами боєприпасів.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню спеціальну освіту й ревалентний досвід, готові постійно вчитися, розвиватися та працювати по всій території України, зокрема й у зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вільно володіють англійською та вміють вести документацію. Йдеться про діловодів-перекладачів.

Також у бригаді потрібні вибухотехніки й піротехніки. Обійняти цю посаду можуть люди, які знають номенклатуру боєприпасів.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації