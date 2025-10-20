Видео
Україна
Надо знать английский и вести документы — вакансия в "Азове"

Надо знать английский и вести документы — вакансия в "Азове"

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 03:26
обновлено: 18:43
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает деловодам-переводчикам с английского
Женщина работает с документами. Фото иллюстративное: stock.

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые свободно владеют английским языком и умеют вести документацию. Речь идет о делопроизводителях-переводчиках с английского.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 11 октября.

Читайте также:
"Азов" ищет делопроизводителей-переводчиков с английского
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности делопроизводителя-переводчика с английского и требования к кандидатам

Деловод-переводчик должен вести документацию, в частности, делать перевод.

На работу приглашают внимательных людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые владеют английским языком на уровне носителя, хорошо знают офисные приложения, готовы работать в зоне активных боевых действий, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Также от специалистов ожидают готовности постоянно учиться и развиваться. Наличие высшего образования не является обязательным условием трудоустройства — рассмотрят заявки и тех, кто имеет среднее или среднее специальное образование.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в правовых аспектах. Речь идет о юристах.

Также в войско приглашают абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Занять такую должность могут люди с высшим медицинским образованием и минимум двумя годами работы по специальности.

работа бригада "Азов" вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
