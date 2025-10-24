Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инспекторам отдела кадров

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 112.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют работать с документами. Речь идет об инспекторах отдела кадров.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 22 октября.

Обязанности инспектора отдела кадров

Инспектор отдела кадров отвечает за учет и контроль ведения личных дел военнослужащих, подготовку и оформление документов. Также он должен формировать график воинских званий и следить за его соблюдением, контролировать, какие изменения вносят в служебные удостоверения и военные билеты.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 27 до 45 лет, которые уверенно пользуются Microsoft Office. Также претенденты должны иметь опыт работы с документооборотом.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. На должность могут перевести военных, которые уже проходят службу.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает взрывотехников и пиротехников. Занять такую должность могут те, кто знает номенклатуру боеприпасов.

Также в войско приглашают людей, которые умеют анализировать разведывательные данные. Речь идет о радиоразведчиках.