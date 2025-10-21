Видео
В "Азове" требуются знатоки радиоданных — условия работы

В "Азове" требуются знатоки радиоданных — условия работы

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 03:26
обновлено: 03:54
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает радиоразведчикам
Бойцы "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют анализировать радиоданные. Речь идет о радиоразведчиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 13 октября.

"Азов" ищет радиоразведчиков
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности радиоразведчика

Радиоразведчик должен обрабатывать и анализировать радиоперехваты, анализировать разведывательные данные, устанавливать и обслуживать удаленные посты радиоэлектронной разведки, вести учет разведданных.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые уверенно пользуются ПК, имеют навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами. Пригодятся навыки программирования на любом языке, умение устанавливать антенны радиосвязи. Преимуществом будет опыт работы в IТ или опыт системного администрирования и построения локальных сетей. Желательно иметь опыт работы с радиостанциями, SDR-приемниками и опыт OSINT.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" есть вакансия аккумуляторщика. Занять такую должность может человек, который умеет обслуживать и ремонтировать аккумуляторные батареи.

Также "Азов" расширяет отдел психологического сопровождения. На работу приглашают психологов.

бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие радиосигналы 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
