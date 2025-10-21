Відео
В "Азові" потрібні знавці радіоданих — умови роботи

В "Азові" потрібні знавці радіоданих — умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 03:54
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує радіорозвідникам
Бійці "Азова". Фото: azov.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють аналізувати радіодані. Йдеться про радіорозвідників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 13 жовтня. 

Читайте також:
"Азов" шукає радіорозвідників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки радіорозвідника

Радіорозвідник має обробляти й аналізувати радіоперехоплення, аналізувати розвідувальні дані, встановлювати та обслуговувати віддалені пости радіоелектронної розвідки, вести облік розвідданих.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей, які впевнено користуються ПК, мають навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами. Стануть у пригоді навички програмування будь-якою мовою, вміння встановлювати антени радіозв'язку. Перевагою буде досвід роботи в ІТ або досвід системного адміністрування та побудови локальних мереж. Бажано мати досвід роботи з радіостанціями, SDR-приймачами та досвід OSINT.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" є вакансія акумуляторника. Обійняти таку посаду може людина, яка вміє обслуговувати й ремонтувати акумуляторні батареї.

Також "Азов" розширює відділ психологічного супроводження. На роботу запрошують психологів.

бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці радіосигнали 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
