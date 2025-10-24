Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інспекторам відділу кадрів

В "Азові" потрібні працівники відділу кадрів — нова вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з документами. Йдеться про інспекторів відділу кадрів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 22 жовтня.
Обов'язки інспектора відділу кадрів
Інспектор відділу кадрів відповідає за облік і контроль ведення особових справ військовослужбовців, підготовку й оформлення документів. Також він має формувати графік військових звань і стежити за його дотриманням, контролювати, які зміни вносять до службових посвідчень і військових квитків.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей віком від 27 до 45 років, які впевнено користуються Microsoft Office. Також претенденти повинні мати досвід роботи з документообігом.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.
Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"
Нагадаємо, в "Азові" бракує вибухотехніків і піротехніків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто знає номенклатуру боєприпасів.
Також до війська запрошують людей, які вміють аналізувати розвідувальні дані. Йдеться про радіорозвідників.
