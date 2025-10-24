Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні працівники відділу кадрів — нова вакансія

В "Азові" потрібні працівники відділу кадрів — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 03:26
Оновлено: 18:18
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інспекторам відділу кадрів
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: 112.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з документами. Йдеться про інспекторів відділу кадрів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 22 жовтня.

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає інспекторів відділу кадрів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інспектора відділу кадрів 

Інспектор відділу кадрів відповідає за облік і контроль ведення особових справ військовослужбовців, підготовку й оформлення документів. Також він має формувати графік військових звань і стежити за його дотриманням, контролювати, які зміни вносять до службових посвідчень і військових квитків.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей віком від 27 до 45 років, які впевнено користуються Microsoft Office. Також претенденти повинні мати досвід роботи з документообігом.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує вибухотехніків і піротехніків. Обійняти таку посаду можуть ті, хто знає номенклатуру боєприпасів.

Також до війська запрошують людей, які вміють аналізувати розвідувальні дані. Йдеться про радіорозвідників.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації