Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує начальникам контрольно-технічних пунктів

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на звітності та мають водійські права. Йдеться про начальників контрольно-технічних пунктів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 26 жовтня.

Обов'язки начальника контрольно-технічного пункту

Начальник контрольно-технічного пункту має складати звітність щодо автомобільної техніки дивізіону, оформлювати й вести журнали обліку. Також серед його обов'язків оформлення дорожніх листів і подача звітностей.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей віком до 45 років, які знають Word/Excel і мають водійські права. Перевагу нададуть кандидатам, які раніше працювали комірниками, логістами або бухгалтерами. Також бажано, щоб претендент на посаду знався на загальному влаштуванні транспортних засобів.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють працювати з електроінструментами. Йдеться про різноробочих інженерної майстерні.

Також до війська запрошують працівників відділу кадрів. Обійняти таку посаду можуть ті, хто вміє працювати з документами.