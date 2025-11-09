Відео
Головна Військова економіка В "Азові" потрібні програмісти — які умови роботи

В "Азові" потрібні програмісти — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 03:26
Оновлено: 02:48
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує фахівцям із програмування
Програміст. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи фахівців у галузі програмування. Працювати доведеться не лише із програмами, а й із вибухівками та боєприпасами. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 29 жовтня.

Читайте також:
"Азов" шукає фахівців у галузі програмування
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки фахівця із програмування 

Фахівець із програмування має програмувати мікроконтролери, зокрема Arduino, STM32, прошивати мікроконтролери та паяти електронні схеми. Працювати потрібно на С++ або аналогічних мовах програмування. Серед інших обов'язків робота з вибухонебезпечними, легкозаймистими й токсичними речовинами, ручними та електроінструментами, мінами та іншими видами боєприпасів.

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню вищу або спеціальну освіту й раніше працювали у відповідній галузі. Від претендентів очікують готовності працювати по всій території України, зокрема в зоні активних бойових дій, постійно вчитися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, у війську бракує неврологів. Обійняти таку посаду можуть люди з вищою медичною освітою.

Також до лав бригади запрошують людей, які знаються на звітності та мають водійські права. Є вакантні місця для начальників контрольно-технічних пунктів.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
